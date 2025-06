La Nazionale è arrivata a Zenica

Da San Marino a Rimini, a Sarajevo, poi a Zenica, dove la Nazionale è arrivata a ora di pranzo e nel pomeriggio svolgerà l'allenamento di rifinitura. Ci sono quasi lo stesso sole, la stessa temperatura, gli stessi pensieri. In primis per Roberto Cevoli che, lista dei convocati alla mano, deve rinunciare agli infortunati Berardi, Battistini, Vitaioli e Tosi. Prima convocazione per Fausto Salicioni, sammarinese d'Argentina, in forza all'Entella, classe 2006. L'attenzione coraggiosa e prospettica della Nazionale verso i giovani continua, ma quali saranno le difficoltà di giocare una partita a campionati fermi da un po'?

Sono timori, meglio fattori, che inducono una riflessione al coordinatore Daniele Arrigoni:

"La grande difficoltà secondo me per il mister è questa, perché si trova dei ragazzi che hanno finito i campionati già qualcuno oltre un mese e chiaramente nei dilettanti non sempre ci si allena con continuità anche dopo. E le difficoltà sono queste, fortunatamente ha avuto la possibilità questa settimana di tenere la squadra assieme, ha fatto un po' di lavoro, speriamo che sia prolifico per la partita".

Sarà la prima volta di Salicioni, addirittura classe 2006:

"Sono curioso anch'io di vedere, adesso non so che formazione schiererà il mister, non sono in grado di saperlo e sono molto curioso, anche vorrei vedere che tipo di reazione abbiamo anche dopo un mese in pratica di sosta forzata di quasi la maggior parte della squadra. C'è grande curiosità, sappiamo che chiaramente giochiamo contro una squadra più forte di noi, questo lo sappiamo, però mi piacerebbe vedere una bella gara tonica, tosta".