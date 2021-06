La Nazionale è in Kosovo: Sopranzi e Pancotti le “novità”

Nel servizio le interviste a Pietro Sopranzi (centrocampista San Marino) e Samuel Pancotti (attaccante San Marino)

Come in Sardegna, sono 22 i convocati dal CT Franco Varrella per la seconda amichevole nello spazio di appena 4 giorni. Dopo il 7-0 contro l’Italia, infatti, la Nazionale di San Marino è volata alla volta di Pristina per affrontare - martedì alle ore 18 - il Kosovo. Sarà il primo incontro ufficiale tra le due selezioni con i “Dardani” riconosciuti da UEFA e FIFA solamente nel 2016. Tra i kosovari grande attenzione agli “italiani” Rrahmani, difensore del Napoli, e Muriqi, attaccante della Lazio. Presenti anche due giocatori del Torino: il portiere Ujkani ed il centrocampista Vojvoda.









Tornando ai Titani, non ci sarà Elia Benedettini. L’estremo difensore del Cesena è rimasto a San Marino a causa di una forte contusione così come Filippo Berardi, non recuperato in tempo. Anche Stimac, Brolli e Manuel Battistini non saranno della partita mentre entrano nei 22 Zavoli e Conti oltre a Pietro Sopranzi e Samuel Pancotti, alla prima convocazione ufficiale con la maglia biancazzurra.

Nel servizio le interviste a Pietro Sopranzi (centrocampista San Marino) e Samuel Pancotti (attaccante San Marino)





L’inviato in Kosovo,



Alessandro Ciacci