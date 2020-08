La Nazionale prepara il doppio impegno di Nations League

Continua il percorso di avvicinamento della Nazionale al doppio impegno di Nations League. Tre sedute nelle prime due settimane d'agosto per Franco Varrella che dopo ieri, riporterà la squadra in campo domani e venerdì. Quartier Generale è Serravalle B di un gruppo che ha riabbracciato Elia Benedettini, finalmente disponibile dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal calcio giocato per oltre un anno. Primo appuntamento agonistico è fissato in trasferta a Gibilterra il 5 settembre, seguito a stretto giro dal secondo: in casa contro il Liechtenstein il giorno 8 settembre. Entrambe le partite sono valide per la Nations League.