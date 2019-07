La Nazionale punta Belgio e Cipro, 32 i convocati

gli impegni dei biancoazzurri

Sarà un ritorno in grande stile per la Nazionale di San Marino. Il prossimo 6 settembre salirà, infatti, sul Titano la squadra in vetta al Ranking FIFA: il Belgio. I Diavoli Rossi vengono dal terzo posto mondiale e sono una fucina di talenti: Courtois, De Bruyne, Hazard oltre all'“italiano” Mertens e il “quasi italiano” - facciano gli scongiuri i tifosi di Inter e Juventus - Lukaku. Un evento imperdibile al San Marino Stadium con i biglietti che saranno acquistabili da lunedì 5 agosto presso la sede della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

La Repubblica si prepara a poco più di un mese dal match così come la Nazionale del CT Franco Varrella. Nove sedute per i biancazzurri per preparare al meglio non solo la sfida con il Belgio ma anche con Cipro, sempre allo Stadium. Due sessioni di allenamento - quelle del 31 luglio e del 7 agosto - saranno destinate solo ai giocatori tesserati per club sammarinesi mentre le altre sette saranno per tutti e 32 i giocatori convocati dal tecnico riminese. Gruppo eterogeneo con i soliti “evergreen” a partire dal capitano Davide Simoncini e il vice Matteo Vitaioli, qualche ritorno come quello di Tommaso Zafferani e delle novità, su tutti Luca Ceccaroli del Tre Penne e Kevin Zonzini del Cosmos. Assenti giustificati Elia Benedettini, Filippo Berardi e Nicola Nanni, impegnati con le preparazioni precampionato delle loro squadre.