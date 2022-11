La Nazionale replica con Santa Lucia per la seconda amichevole: si gioca domenica alle 21

Cancellare il primo tempo e ripartire da quella ripresa dominata, culminata con il meritato pareggio del “golden boy” Lorenzo Lazzari: questo è l'obiettivo della Nazionale di San Marino, attesa dalla seconda amichevole nel giro di 3 giorni ai Caraibi. L'avversario è ancora una volta Santa Lucia che, come detto, ha dimostrato di avere buone qualità – soprattutto in termini di corsa – nella prima frazione di gioco ma nella seconda è uscita dal terreno di gioco commettendo numerosi errori tecnici e di concentrazione. Una volta capito il valore dei caraibici, i Titani sanno bene che questa è un'occasione più unica che rara per ritrovare una vittoria che manca dal 28 aprile 2004, dalla splendida punizione di Andy Selva nell'amichevole contro il Liechtenstein.

Servirà quella cattiveria messa in mostra negli ultimi 45 minuti e servirà soprattutto più freddezza sotto porta. Perché, ad eccezione della magia di Lazzari in pieno recupero per l'1-1 finale, sono state tante le chance sprecate dai biancazzurri: i rigori in movimento falliti da Vitaioli e Rinaldi, il tocco debole da pochi passi di Pancotti a cui si può aggiungere il missile da lontano di Capicchioni. Questa poca attitudine al gol è un problema che si è ripresentato più e più volte: è capitato in casa contro le Seychelles e si è ripetuto nella prima sfida a Santa Lucia. La maturità di una Nazionale che prova a crescere, giocandosela con le selezioni di pari livello, passa anche da questo: non aver paura davanti alla porta. Sicuramente il CT Fabrizio Costantini lo avrà ripetuto ai suoi in vista del match di domani sera, in programma alle ore 21 di San Marino e con diretta sui canali di RTV - 831 del digitale terrestre e 520 di Sky – e in streaming sul sito dell'emittente. E potrebbe essere anche l'occasione per vedere all'opera altri debuttanti con la maglia della Nazionale come Ceccaroli, Ciacci e Matteoni.