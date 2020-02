FUTSAL La Nazionale Sammarinese affronterà la Danimarca Sorteggiati a Nyon i play-off delle qualificazione ai Campionati Europei di Futsal

La Nazionale Sammarinese affronterà la Danimarca.

Dopo la storica qualificazione ottenuta in Bulgaria nel turno preliminare, la squadra di Roberto Osimani affronterà la Danimarca nei play-off dei campionati europei di Futsal. San Marino giocherà in casa la gara di andata, 8/9 aprile mentre il ritorno in Danimarca è previsto per il 14/15 aprile.





