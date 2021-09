La Nazionale Sammarinese alla Summer Cup di Porec

La Nazionale Sammarinese di Futsal parte questa sera alla volta di Porec, in Croazia, dove parteciperà alla Futsal Week Summer Cup. Un torneo internazionale che vedrà in campo otto squadre, suddivise in due gironi. Nel gruppo A sono state inserite Italia, Finlandia, Costarica e Isole Salomone, nel girone B, San Marino, Malta, Montenegro e Arabia Saudita. La squadra di Roberto Osimani debutterà domani alle 15:00 contro l’Arabia Saudita. Non solo la Nazionale a rappresentare il Futsal del Titano nel corso del torneo croato, che vedrà anche la partecipazione dell’arbitro internazionale, Daniele D’Adamo.