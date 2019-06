La Nazionale Sammarinese ha lasciato la Russia ed è arrivata in Kazakistan. Condizioni climatiche completamente diverse, si è passati dai 30 gradi di Saransk alla pioggia con appena 12 gradi di Astana.

Martedì alle 20, ora locale, le 16 a San Marino si giocherà la quarta partita di qualificazione a Euro 2020. Nazionale Sammarinese reduce dalla pesante sconfitta rimediata in Russia, sconfitta anche per il Kazakistan battuto per 3 a 0 dal Belgio, capolista a punteggio pieno del gruppo I.