La Nazionale Sammarinese pareggia 2 a 2 in amichevole con il Forlì

Prove generali in vista dei rispettivi impegni per la Nazionale Sammarinese e il Forlì che si sono affrontati in amichevole al San Marino Stadium. Cevoli deve rinunciare a Sensoli e Dante Rossi e si affida alla coppia d'attacco formata da Nanni e Zannoni. Miramari risponde con Merlonghi, Macrì e Farinelli.

Si comincia con l'uscita di Martelli su Contadini, sulla ribattuta Nanni calcia alto a porta vuota. Il Forlì fa la partita ma la Nazionale di Cevoli è più incisiva con la combinazione Contadini-Valli Casadei-Zannoni che non trova il bersaglio. La gara si sblocca al minuto 26. Ripartenza ospite con Gaiola che insacca con il tap-in dopo la corta respinta di Colombo sul tiro di Farinelli.

Il primo temo si chiude con le proteste di Nanni e Contadini che chiedono un calcio di rigore, che l'arbitro Villa non concede.

Secondo tempo e dopo appena nove minuti, arriva il pareggio. Fa tutto Contadini che vince il duello fisico con Visani e infila sul primo palo la porta di Martelli. Una manciata di minuti e la squadra di Cevoli ribalta il risultato. Protagonista ancora Contadini che viene steso in area da Saporetti.

Il direttore di gara non ha dubbi nel concedere il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Nicola Nanni che fa 2 a 1. La reazione del Forlì nella punizione di Menarini, respinta da Zavoli. Il pareggio arriva a 9 minuti dal termine. Bella azione sulla destra con Macrì che chiude il triangolo con Masini e firma il definitivo 2 a 2.

Nel finale, doppio intervento del portiere Zavoli. Prima si salva in mischia con una parata semplicemente miracolosa e poi si distende per dire di no alla conclusione di Barbatosta. Alla Stadium finisce 2 a 2, una sfida che ha fornito ottime indicazioni in vista delle prossime partite ufficiali.