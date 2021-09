Nella terza e ultima gara della Summer Week di Futsal in programma a Porec in Croazia, la Nazionale di San Marino trova i primi due gol nel girone - entrambi di pregevolissima fattura – ma non riesce a portare a casa i tre punti che le avrebbero permesso di accedere agli spareggi. Montenegro la vince nella seconda parte della ripresa dopo che la Nazionale di Osimani era riuscita a ribaltare lo svantaggio del primo tempo grazie a due gemme di Busignani e Cecchini.