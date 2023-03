La Nazionale Sammarinese Under 18 ha battuto per 2 a 0 la rappresentativa del Galles nell'ultima partita del Torneo Internazionale Giovanile "Caput Mundi". A regalare la vittoria alla squadra di Loris Bonesso, i gol di Renzi nel primo tempo e Ugolini nella ripresa. L'Under 18 sammarinese chiude il girone al secondo posto, dietro alla rappresentativa del Lazio che in finale affronterà i pari età della rappresentativa italiana della Lega Nazionale Dilettanti.