La Nazionale Sammarinese Under 19 sconfitta per 2 a 0 dall'Azerbaijan

La Nazionale Sammarinese Under 19 è stata sconfitta per 2 a 0 dall'Azerbaijan nell'ultima partita del girone di qualificazione al Campionato Europeo del 2020. In vantaggio al 22esimo del primo tempo, l'Azerbaijan ha raddoppiato al quinto minuto della ripresa, aggiudicandosi una partita che i ragazzi di Pietro Rossi hanno giocato alla pari dell'avversario.