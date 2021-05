AMICHEVOLI La nazionale si prepara per Italia e Kosovo Intanto il medico azzurro fa il punto infortunati in vista dell'Europeo: Acerbi il più prossimo al recupero, per Verratti si valuta un impiego a torneo avviato.

Varrella ricomincia da 30. Tanti sono i convocati per gli allenamenti di ieri e oggi, al Serravalle B. Da questa lista allargata saranno poi estrapolati i giocatori che giovedì partiranno alla volta di Cagliari, dove il 28 maggio, alle 20:45, i biancazzurri affronteranno l'Italia nel derby dello Stivale. La prima delle due amichevoli ufficiali in programma, alla quale seguirà quella di Pristina contro il Kosovo: qui si gioca il 1 giugno alle 18, con diretta su San Marino RTV Sport.

Nell'elenco dei convocati non c'è Davide Simoncini – uno dei punti fermi della gestione Varrella – e rientrano Matteo Vitaioli e Fabio Tomassini, assenti per infortunio nelle ultime gare di qualificazioni mondiali. Presenti tutti gli “italiani”, quelli di Serie C (Elia Benedettini, Berardi e Nanni) e quelli di Serie D (Palazzi, Rossi e il classe 2002 Fabbri). Il difensore della Correggese ha già esordito da titolare ed è uno dei tanti giovani in lista: i difensori Conti e Quaranta e gli attaccanti Raschi, Pancotti e David Tomassini sono a loro volta freschi ex U21; a loro si aggiunge il centrocampista Sopranzi, protagonista nella stagione della Libertas.

Per quel che riguarda l'Italia, Mancini si presenta senza Emerson e Jorginho – impegnati col Chelsea in finale di Champions – e con tante assenze per infortunio. A tal proposito, il medico azzurro Ferretti ha fatto il punto in ottica Europei, dichiarando che non ci sono irrecuperabili: Acerbi il più vicino al rientro, mentre per Verratti, quello col problema più serio, si valuta un impiego a torneo avviato. Poi ci sono da monitorare le condizioni di Sensi, Spinazzola, Pellegrini e Raspadori, quest'ultimo inserito anche tra i convocati per gli Europei U21.

