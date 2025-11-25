QUAL. EUROPEI FEMMINILI U19 La Nazionale U19 femminile al debutto Uefa: via alle qualificazioni per gli Europei Le biancazzurrine saranno in Bosnia per tre gare, contro le padrone di casa, l'Ucraina e la Romania, dal 26 novembre al 2 dicembre

Dopo l'esordio in amichevole con una doppia sfida casalinga con Cipro, avvenuta a fine ottobre, la Nazionale femminile under 19 sammarinese si prepara al debutto in una competizione ufficiale Uefa. Dal 26 novembre al 2 dicembre, le biancazzurrine guidate dal commissario tecnico Giacomo Piva saranno di scena in Bosnia Erzegovina, sede del mini torneo in seno al gruppo 3 di Lega B, per le qualificazioni agli Europei di categoria.

In palio c'è la promozione in Lega A, a cui accederanno le vincitrici dei sei gruppi e la migliore tra le seconde qualificate. Fa eccezione la Bosnia, che, in quanto ospitante della fase finale del torneo - dal 27 giugno al 10 luglio 2026 - è già qualificata di diritto. Insieme alla Nazionale balcanica e a San Marino, nel gruppo B3 ci sono Romania e Ucraina: due avversarie toste, che arrivano dall'esperienza maturata nella Lega A in primavera.

Per altro le titane non potranno contare su tutti i propri effettivi, andando in trasferta con 14 giocatrici, ma questo resterà comunque un momento storico per il calcio del Titano e la voglia di partecipare è altissima. Tutte e tre le sfide delle biancazzurrine sono in programma alle 13. Si comincia mercoledì 26 con la Romania, a Novi Gradski, sabato 29 toccherà all'Ucraina, a Bijeljina, martedì 2 dicembre si chiuderà contro la Bosnia, nella stessa città.

Le convocate del Ct Piva:

Portieri: Arianna Forcellini (2008, SM Academy), Elisa Mastronardi (2008, SM Academy);

Difensori: Silvia Bonciucci (2008, Riccione Femminile), Cristina Carli (2008, SM Academy), Emma Lonfernini (2008, SM Academy), Elisa Paolini (2008, SM Academy), Sofia Stifani (2009, SM Academy);

Centrocampiste: Aurelia Balsimelli (2007, SM Academy), Anna Benedettini (2008, Fiorentina), Greta Paone (2009, SM Academy), Mikaela Tamagnini (2008, SM Academy), Asya Yazici (2008, SM Academy);

Attaccanti: Elisa Terenzi (2008, SM Academy), Linda Zani (2008, SM Academy).

