La Nazionale Under 15 travolge Andorra (4-1).

Grande partita della Nazionale Under 15 al Torneo di Sviluppo Uefa in corso a Malta. I ragazzi di Vanni hanno battuto Andorra per 4-1 grazie ai gol di Mattei, Rosati e alla doppietta di Cola.
