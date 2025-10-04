TORNEO SVILUPPO UEFA

La Nazionale Under 15 travolge Andorra (4-1)

La Nazionale Under 15 travolge Andorra (4-1).

Grande partita della Nazionale Under 15 al Torneo di Sviluppo Uefa in corso a Malta. I ragazzi di Vanni hanno battuto Andorra per 4-1 grazie ai gol di Mattei, Rosati e alla doppietta di Cola.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy