La Nazionale under 17 torna a vincere 24 anni dopo: è 1-0 al Galles

Ventiquattro anni dopo, la Nazionale sammmarinese under 17 torna a vincere e stavolta è un successo ancora più prestigioso. I titani battono 1-0 i pari età del Galles, nella seconda giornata del gruppo B3 delle qualificazioni agli Europei di categoria. A decidere la gara è il gran goal di Montali al 18' del secondo tempo, un sinistro al volo, su cambio di campo di Alessandro Ciacci, che buca William Wilson.

Prova molto attenta anche a livello difensivo per San Marino, che chiude quasi tutti gli spazi nel primo tempo e poi nel finale di gara fa muro di fronte all'assalto gallese, grazie anche ad alcune parate salva-risultato di Ryan Michelotti e a diversi errori sotto porta degli avversari. Si tratta della seconda vittoria nella storia dell'Under 17 sammarinese, che bissa il 2-1 inflitto ad Andorra nel 2002 (anche in quel caso nelle qualificazioni agli Europei), contro una squadra che veniva anche da diversi risultati di prestigio, come l'11-0 contro il Lichtenstein e soprattutto l'1-1 contro il Portogallo. Giovedì, alle 10, l'ultima gara del girone proprio contro Andorra, sempre a Dogana.







