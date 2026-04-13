QUALIFICAZIONI EUROPEI UNDER 17 La Nazionale under 17 torna a vincere 24 anni dopo: è 1-0 al Galles Il goal di Montali nel secondo tempo stende i dragoni, che poi sbattono su una difesa ben organizzata e su un gran Michelotti

Se questo è il presente della Nazionale sammarinese Under 17, il futuro di quella maggiore, tra circa un lustro, sarà in ottime mani. Archiviata l'immeritata sconfitta contro la Georgia, nella seconda giornata del girone B3 di qualificazione agli Europei di categoria i titani tornano a vincere 24 anni dopo la prima e unica volta, battendo 1-0 il Galles. Nel 2002 era toccato ad Andorra, stavolta l'avversario illustre, la Nazione che ha dato i natali a fenomeni del calcio recente come Gareth Bale e Aaron Ramsey e che, con la Nazionale maggiore, aveva raggiunto la semifinale europea nel 2016.

A decidere la gara è un gran goal di Montali, su cambio di campo millimetrico di Alessandro Ciacci, ma è tutta la squadra a convincere. A partire dalla retroguardia, che si muove in maniera organica ed è forte anche nei singoli: sulla sinistra, Filippo Terni ed Elia Zavoli fermano spesso il funambolo Joshua Itsindo, ala del Cardiff City, a destra Alberto Valentini e Diego Prendi limitano a un'unica conclusione a testa Ralphie Beckwith del Millwall e Jac Ynyr del Wrexham, mentre Victor Jourdain al centro e Ryan Michelotti tra i pali completano il lavoro.

Dopo un primo tempo dinamico, ma con poche occasioni, nella ripresa le squadre si aprono. Al 3', Michelotti respinge i tiri di entrambi i Jones, Alfie dal limite e Jac su ribattuta, poi Zavoli è protagonista di una gran chiusura in scivolata su Backwith. Dall'angolo successivo arriva un'altra paratona a mano aperta dello stesso Michelotti. Al 55' si vede San Marino. Ciacci guadagna un calcio d'angolo e sugli sviluppi del corner calcia dal limite, chiamando alla prima parata Wilson. A seguire, altra battuta dalla bandierina e altro pericolo, con Bucchi che controlla e rovescia, spedendo alto.

Dopo un'ulteriore ripartenza, conclusa male da Ciacci, che svirgola il tiro, è proprio dai piedi del numero 11 che nasce l'azione del goal. L'attaccante apre il gioco verso sinistra, dove il neoentrato Montali conta i rimbalzi al pallone e poi lo spara alle spalle di Wilson in diagonale, facendo esplodere lo stadio di Dogana. A questo punto, il Galles si getta in attacco per provare a recuperare, effettuando il quinto cambio già a metà ripresa. Tutte le occasioni arrivano però nel finale, dove i gallesi difettano di precisione e, quando riescono comunque ad arrivare al tiro, ci pensano ancora Michelotti, Valentini e Terni a togliere il pallone dalla porta. Prima del triplice fischio, San Marino si concede anche un ultimo tiro con Raschi, alto sopra alla traversa, poi la festa può esplodere. All'Ezio Conti si è scritta la storia e giovedì, nello stesso stadio, si proverà ad aggiungervi un'altra pagina, contro Andorra, nell'ultima gara del girone.

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