La Nazionale Under 18 parteciperà alla 16° edizione di “Roma Caput Mundi"

A distanza di sette anni dall’ultima volta, una Selezione sammarinese tonerà a partecipare al Torneo Internazionale “Roma Caput Mundi”. Nel 2015 fu la Nazionale Under 19. Stavolta sarà invece la Nazionale Under 18 a destreggiarsi nella manifestazione – giunta all’edizione numero 16 – con sede nella città di Fiuggi. Si giocherà dal 26 febbraio al 3 marzo. La formula del torneo prevede due gironi da quattro squadre ciascuno. Le vincenti di ognuno dei gironi si sfideranno nella finale. La Nazionale Under 18 di San Marino sarà guidata da Alessandro Loris Bonesso.