La novità di Papini, la conferma di Ceci

Per sapere se il calcio sammarinese potrà riprendere a giocare, bisognerà attendere almeno la fine di questa settimana. Il nuovo decreto del governo sammarinese dovrebbe consentire la ripresa di quasi tutte le attività sportive, compresi gli allenamenti delle squadre di calcio. La Federazione attende il via libera, per programmare una ripartenza che significherebbe play off del campionato sammarinese e semifinali e finale di Coppa Titano. Intanto c'è chi lavora già alla prossima stagione. Circa una settimana fa, San Marino RTV aveva anticipato la trattativa, molto avanzata, tra la Libertas e Mirco Papini. Proprio questa mattina la società di Borgo Maggiore ha ufficializzato l'accordo con l'ex Commissario Tecnico della Nazionale Sammarinese Under 21 che guiderà i granata nella prossima stagione. Da un ritorno, quello di Mirco Papini, ad una conferma, quella di Stefano Ceci. Esattamente un anno fa, il 25 maggio 2019, il Tre Penne si laureò campione sammarinese battendo la Fiorita in finale dopo una storica rincorsa partita dal Q2. Proprio oggi, data non casuale, il Tre Penne e Stefano Ceci trovano l'accordo e dunque sarà ancora lui a guidare il club di San Marino Città. “Sono molto contento di rimanere – ha dichiarato il tecnico dei campioni in carica - è stata un’annata particolare in cui qualcosa è rimasto incompiuto, per questo credo che continuare con il Tre Penne sia la scelta più giusta. Inoltre - ha aggiunto Ceci - gran parte dei successi degli ultimi anni sono stati raggiunti grazie all'aiuto prezioso dei miei collaboratori ed è per questo che ho chiesto al Tre Penne di riconfermarli tutti”.