La "nuova" San Marino Academy Under 22 targata di Maio è pronta a fare il salto di qualità

La San Marino Academy Under 22 festeggia il terzo anno di vita, dando una sterzata al proprio percorso. Al timone dei giovani biancazzurrini, infatti, non ci sarà più Matteo Cecchetti – che rimarrà Commissario Tecnico della Nazionale Under 21 – ma toccherà a Roberto Di Maio, alla prima esperienza tra i “grandi” dopo aver guidato nella scorsa stagione gli Allievi. “Grandi” tra virgolette perché il progetto dell'Academy si basa su presupposti chiari e concisi: dare la possibilità ai sammarinesi – dai 17 ai 22 anni – di lanciarsi nel Campionato Sammarinese, che anno dopo anno sta crescendo di livello. Ma non cerca alibi Di Maio che anzi reputa i suoi ragazzi già grandi, calcisticamente parlando. Un gruppo che l'ex difensore – tra le altre – di San Marino, Catanzaro e Lecce conosce bene, avendo avuto l'occasione di osservarli sia da collaboratore che da allenatore degli Allievi. Ora il passo più importante, sia per i giocatori che per il mister alla prima esperienza in un calcio che l'ha visto grande protagonista negli ultimi anni con le maglie di La Fiorita e Cosmos.

Un progetto, quello dell'Academy, che ha portato benefici anche alle Nazionali, in termini di esperienza e risultati. Anche se Di Maio – nella conferenza stampa di presentazione – ha preferito staccare questo binomio Campionato-Nazionale. “Per arrivare lì” - dice - “ci si deve meritare la chiamata, si deve essere pronti”.

San Marino Academy che farà il suo esordio venerdì prossimo alle 21.15 contro la Libertas, in un match da seguire in diretta su RTV. Staff quasi completamente rinnovato, ad eccezione del Team Manager Filippo Silvi Marchini. Ci sarà Matteo Semprini come collaboratore tecnico, Stefano Franco preparatore atletico, Federico Gasperoni preparatore dei portieri, Matteo Lazzaretti fisioterapista e Simone La Piscopia match analyst.







