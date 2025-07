SERIE C La Pergolettese sul Titano per il ritiro pre campionato La dirigenza della Pergolettese, squadra di Crema che milita nel campionato di Serie C Girone A, accompagnata dal Sindaco Fabio Bergamaschi, è stata ricevuta dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati

La Repubblica di San Marino ospita l'Unione Sportiva Pergolettese 1932, società di Serie C Girone A con sede nella città di Crema. La squadra resterà in ritiro per una settimana a “Fonte dell'Ovo”e sabato chiuderà il programma con un test contro l'Under 21 di San Marino. Le istituzioni principali della città di Crema; il Sindaco Fabio Bergamaschi, l'Assessore allo Sport Walter Della Frera, e la società guidata da Mauro Duca che ha il duplice ruolo di Presidente della Folgore e Amministratore Delegato della Pergolettese, sono stati ricevuti del Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati. “L'accoglienza così spiccata e calorosa non passa certamente in secondo piano, e la nostra città è grata a San Marino per l'ospitalità concessa alla nostra squadra”, sono le parole pronunciate dal Sindaco di Crema Bergamaschi. La Pergolettese è reduce da un campionato più che dignitoso con il quattordicesimo posto e salvezza diretta senza passare dai play out, è questo l'obiettivo anche per questa stagione partita proprio dal Titano. Il collante tra San Marino e Pergolettese è rappresentato dal Presidente della Folgore Mauro Duca. Oggi Duca è anche Amministratore Delegato della squadra di Crema ed è stato il dirigente a creare le basi per questa sinergia.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo), Fabio Bergamaschi (Sindaco Crema), Gabriele Bolis (Ds Pergolettese), Mauro Duca (Amministratore Delegato Pergolettese)

