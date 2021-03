La perla di Spighi lancia la Folgore, vincono anche Murata e Tre Fiori

Cailungo – Murata è tutta nel primo tempo, con la squadra bianconera che s'impone 2-1. La partita si sblocca al 26', sul cross dalla destra, Ivan Tani gira in porta, Gallinetta non è preciso e viene superato. Il vantaggio della squadra di Achille Fabbri dura fino al 37' quando Urbinati riesce a toccare di testa il pallone dalla trequarti e mandare fuori causa Simone Benedettini. I bianconeri tornano in vantaggio al 39' con Filippo Fabbri. Il Murata vince 2-1.









Succede invece tutto nella ripresa tra Folgore e Faetano. Al 54' grandissima occasione per la squadra di Fulvio Fabiani per sbloccare la partita quando il direttore di gara concede un calcio di rigore ai gialloblu. Bicchiarelli intuisce il lato della conclusione e va a respingere in angolo il tiro di Barbuio. La squadra di Falciano la sblocca al 63' con Spighi. Un gol straordinario quello del giocatore della Folgore. Una rete al volo che va almeno rivista un'altra volta per apprezzare il gesto tecnico che vale l'1-0. Il raddoppio la squadra di Omar Lepri lo trova al 77'. E' Pasolini ad entrare nel tabellino della partita con un anticipo di testa. Basta un gol di Santoni, il terzo in campionato per superare di misura la Virtus e permette al Tre Fiori di centrare il primo successo del 2021. La squadra di Matteo Cecchetti vinci 1-0.