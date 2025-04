CAMPIONATO SAMMARINESE La pressione schiaccia il Fiorentino: scontro diretto al Cosmos La squadra di Serravalle sblocca la partita a inizio ripresa, poi ne segna altri due. Rossoblù impalpabili in attacco, dopo un buon primo tempo

Cosmos ai playoff, Fiorentino al turno preliminare. Sono questi i primi verdetti emessi dalla 29a giornata del Campionato sammarinese, vista la vittoria della squadra di Serravalle sui rossoblù, per 3-0. In una partita ricca di agonismo, il Cosmos ha sfruttato la propria esperienza per non farsi schiacciare dal peso della posta in palio, spostando nella ripresa tutta la pressione della sfida sul Fiorentino, grazie a un goal fulmineo. Questo, dopo un primo tempo in cui il primo tiro è arrivato al 26', con una conclusione a lato di Boubacar Diop, e l'unica vera occasione nel recupero, con Benedettini a respingere un colpo di testa ravvicinato di Badalassi.

Nella ripresa, il Fiorentino, sin lì attento, compatto e reattivo, parte come peggio non potrebbe, lasciando un'autostrada sulla destra, per la discesa di Rossi. Il numero 3 arriva sul fondo e mette un cross al bacio che Biral intercetta di testa sul primo palo, anticipando il portiere per l'1-0. Il goal subito fa sbandare i rossoblù, che si scompongono e lasciano spazi. Al quarto d'ora, Pierri punta e salta Bottoni in area, che lo stende. Contatto netto, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Imre Badalassi, che apre il piattone verso destra, spiazza Benedettini e insacca a fil di palo il 2-0.

A questo punto, Costantini prova a cambiare qualcosa e le sostituzioni sembrano, per qualche minuto rivitalizzare il Fiorentino, che al 19' sfiora il goal sull'asse dei Diop: Boubacar crossa, Omar schiaccia di testa, palla di poco a lato. Quest'azione resta però l'unica positiva eccezione nel brutto secondo tempo dei rossoblù, che al 33' incassano anche il terzo goal. Una dormita della difesa lascia tutto il tempo a Grandoni di mettere in area un calcio d'angolo battuto corto, trovando sul secondo palo Loiodice, che prima conclude di testa, poi, sulla respinta di Benedettini, sfrutta la poca reattività di Gueye per ribadire in rete, chiudendo la sfida.

Questa sconfitta chiude amaramente la cavalcata del Fiorentino, che a metà stagione era terzo a -6 dalla vetta e ora sarà costretto a passare dal turno preliminare. Segnali di crescita, invece, per il Cosmos, che ha finalmente trovato ordine e soprattutto una certezza in questa stagione ricca di saliscendi: comunque vada l'ultima partita, a maggio partirà dai quarti di finale dei playoff.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: