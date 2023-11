EURO 2024 La prestazione con gol non porta al risultato. Il Kazakistan vince 3-1 con San Marino Per i Titani è il secondo gol consecutivo. Biancoazzurri a segno con il difensore Simone Franciosi, ma il Kazakistan s'impone 3-1

Partita numero 200 per la Nazionale di San Marino nel giorno della ricorrenza del trentennale del gol lampo di Gualtieri all'Inghilterra. Costantini disegna il 5-3-2 con Lazzari ormai partner ufficiale di Nicola Nanni. Inizio frizzante dei sammarinesi che a tratti la mettono anche sul ritmo, fanno densità nella trequarti kazaka, ma come spesso accade, al primo tentativo subiscono il gol di un Kazakistan fino a quel momento mai pericoloso.

Zuev detta e riceve il passaggio, va alla conclusione respinta centralmente da Elia Benedettini, sfera che arriva al 23enne Islam Chesnokov che lascia partire una conclusione di rara bellezza dove Elia Benedettini non può arrivare. Sbloccato il risultato il canovaccio dell'incontro non cambia nemmeno quando dopo soli 26 minuti, Nicola Nanni è costretto ad uscire dal campo per infortunio. Al suo posto Matteo Vitaioli che tocca quota 89, a -11 dalle 100 presenze in Nazionale che gli varrebbero anche il collare celebrativo della Uefa. Nel finale di tempo Zuev chiama in causa Benedettini, il portiere della Libertas si rifugia in angolo.

Problemi anche per Roberto Di Maio che non rientrerà dallo spogliatoio per la ripresa al suo posto Simone Franciosi, il quale non fa nemmeno in tempo a prendere le misure che lo scatenato Chesnokov lo sorprende. Lancio lungo dalle retrovie, controllo e sinistro micidiale, palla che tocca il palo e finisce in porta. Secondo gol nelle qualificazioni ad Euro 2024 per il numero 9 del Tobol. Il numero 1 biancoazzurro è decisivo nel respingere il colpo di testo Beysebekov. Dall'altra parte punizione San Marino. Il colpo di testa di Dante Rossi, la sfera sul palo, irrompe Simone Franciosi che firma il secondo gol consecutivo per i biancoazzurri nelle qualificazioni, non accadeva dal 2005 autore Andy Selva con Belgio e Bosnia. Franciosi firma il 30° gol di San Marino nella sua storia, tra l'altro secondo gol al Kazakistan dopo quello realizzato da Filippo Berardi, e primo centro per lui in Nazionale.

Alla conclusione anche Capicchioni, la sfera non gira abbastanza, ma un altro segnale della grande prova dei biancoazzurri che chiudono con un forcing finale senza trovare il pareggio. Nel recupero il Var evidenzia il pestone di Pancotti su Kenessov. Calcio di rigore trasformato da Aimbetov. All'Astana Arena, Kazakistan batte San Marino 3-1.

