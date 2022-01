La prima calciatrice/arbitro è della San Marino Academy

È la giovanissima calciatrice della San Marino Academy Veronica Bardeggia a diventare arbitro grazie al progetto "Doppio Tesseramento". Classe 2005, difensore della squadra biancoazzurra, Veronica Bardeggia ha recentemente superato il corso entrando a far parte dell’AIA con la possibilità di continuare a giocare per la società dove è tesserata. La calciatrice della San Marino Academy entra a far parte dell'organico della AIA di Pesaro guidata dal Presidente Luca Foscoli. La sezione marchigiana è la prima in Italia a poter vantare tra i suoi iscritti anche una calciatrice.