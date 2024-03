CAMPIONATO SAMMARINESE La "prima" di Gjorretaj: "Gol emozione bellissima, andiamo a prendere il Tre Fiori" Il centrocampista classe 2002 non aveva ancora segnato in campionato.

Ottima la "prima" per il centrocampista Samel Gjorretaj, sbloccatosi in campionato col gol che ha deciso la vittoria del suo Murata sulla Folgore: "È un'emozione bellissima, avevo fatto due gol in coppa l'anno scorso ma in campionato mai. L'ho cercato e finalmente l'ho trovato, sono molto felice di aver contribuito a una vittoria importantissima. Adesso il Tre Fiori è vicino, puntiamo a raggiungerlo e sorpassarlo".

