La prima di San Marino contro l'Islanda

Sentiamo Fabrizio Costantini e Andrea Grandoni

Al San Marino Stadium per la prima volta nella sua storia, la nazionale del Titano sfida l'Islanda. Un'amichevole di prestigio contro la numero 63 del ranking FIFA. Delle partita giocate fin qui nella gestione Costantini, quella contro l'Islanda si presenta con il più alto coefficiente di difficoltà. Capo Verde, prima sfida contro extra europea, occupa la posizione numero 71. Sarà un bel test per i biancoazzurri nel processo di crescita che vuole portare a un risultato. È stato chiaro il ct alla vigilia della partita.

Il ct lo ha già annunciato, cambierà rispetto alla partita di Malta. Non dovrebbe essere una completa rivoluzione, l'equilibrio resta importante e l'Islanda non è avversario per troppi esperimenti, ma almeno 4/5 avvicendamenti sono praticamente certi. Tra i possibili titolari ci sarà Andrea Grandoni, sarà la 32' presenza in nazionale. San Marino che sfida l'Islanda ma che non pensa già alla partita di Nations League contro Malta.

Nel video le interviste con Fabrizio Costantini (ct San Marino) e Andrea Grandoni (centrocampista San Marino)