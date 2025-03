NAZIONALE La prima di San Marino verso il Mondiale, Benvenuti: "A Cipro non solo per difenderci" Alle 18 Cipro-San Marino apre le qualificazioni

Più bello che fare la storia c'è solo provare a rifarla e comunque se l'acqua passata non macina più, ha irrigato il campo della fiducia e lasciato l'idea che con questi ragazzi in campo qualcosa possa sempre succedere. Magari succede all'AEK Stadium di Larnaca, magari succede proprio contro Cipro. Le scelte saranno ufficializzate da Roberto Cevoli dopo la riunione tecnica e comunque il CT ha recuperato Capicchioni e in extremis anche Contadini, mentre deve rinunciare all'infortunato Lazzari, rimasto a San Marino, e fare i conti con un risentimento muscolare che ha fermato Vitaioli durante la rifinitura. Per il resto il solito largo ai giovani ormai mantra del nuovo corso fatto di giovani che si sono conquistati la fiducia e parlano come veterani.

Venite dalla Nations League, vi hanno chiamato gli eroi di Vaduz, quanto è stimolante adesso alzare l'asticella e ricominciare di qui?

"Moltissimo -dice il difensore Tommaso Benvenuti- in quanto vogliamo anche noi vedere effettivamente qual è il nostro livello, Cipro è un ottimo test secondo me perché innanzitutto ci abbiamo giocato l'anno scorso quindi ci permette anche di avere una sorta di metro di paragone, dall'altro lato comunque è un avversario con cui secondo me possiamo fare una partita non solamente difensiva ma anche proporci in avanti e quindi è veramente molto stimolante".

Che tipo di partita ti aspetti?

"Mi aspetto una partita comunque molto difficile sotto tanti punti di vista, loro hanno tanti giocatori di qualità però noi abbiamo la voglia di metterli in difficoltà, la voglia di essere aggressivi e quindi mi aspetto una partita molto difficile però in cui possiamo fare molto bene. Ci aspettiamo un po' tutti tanto, secondo me bisogna rimanere comunque diciamo coi piedi per terra ricordandoci quella che è la nostra storia".

Calcio d'inizio alle 19 locali, le 18 a San Marino.

