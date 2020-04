CALCIO SAMMARINESE La proposta di Renato Cioffi Il tecnico del Faetano: " Se non si può riprendere a giocare, in Europa dovrebbero andare le prime due del Q 1, Tre Fiori e Folgore, e la prima del Q 2, il Faetano

Renato Cioffi cerca soluzioni. Il tecnico del Faetano arrivato a San Marino alla fine del mese di novembre prova a suggerire qualche idea per concludere questo campionato ampiamente condizionato dall'emergenza corona virus. Per quanto riguarda i play off – sostiene Cioffi- "eviterei di giocare tutte le gare, congelerei le classifiche, e darei il via subito ai play off".

Le prime 6 del Q1, continua il tecnico del Faetano- (in caso di parità tra squadre, vale lo scontro diretto), la prima del Q2 e lo spareggio in gara secca tra la 2^ e 3^ del Q2. "In caso invece non ci fosse la possibilità di giocare – a mio giudizio- in Europa per giustizia dovrebbero andare le prime due del Q1 ( Tre Fiori e Folgore ) e la prima del Q2 ( Faetano )". Concetto espresso da Cioffi con un messaggio inviato dopo l'intervista nella quale parla della possibilità ancora esistente di riprendere il campionato.



