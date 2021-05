AMICHEVOLE La quarta volta tra Italia e San Marino

Cagliari aspetta l'atto quarto tra Italia e San Marino, una sfida affascinante che nell'epoca in cui si ragiona di Superlega acquista un romanticismo ancora migliore. E tutto suo. E' il quarto capitolo di una storia cominciata a Cesena il 19 febbraio del '92. Giocava in casa San Marino, ma ancora le strutture in grado di ospitare un evento di tale portata in territorio non c'erano. 4-0 azzurro con doppio Roby Baggio e uno ciascuno Casiraghi e Donadoni. Era l'Italia di Arrigo Sacchi che tre anni dopo prese con sé anche Franco Varrella, era il San Marino di Giorgio Leoni. Fu il primo contatto sul campo tra due federazioni storicamente amiche e al tempo guidate da Matarrese e Crescentini.

Per incontrarsi di nuovo San Marino e Italia hanno atteso 21 anni e lo hanno fatto a Bologna il 31 maggio del 2013. Stavolta Italia regolarmente in casa azzurra. Altro 4-0 tra la squadra di Prandelli e quella di Giampaolo Mazza, a referto Poli, Gilardino, Pirlo ed Aquilani. Il terzo incrocio è in realtà un allenamento congiunto. Non un'amichevole ufficiale quella del 2017 a Empoli, una partita nella quale Giampiero Ventura preferì sperimentare e mandare in campo una formazione inedita. Triplo Lapadula che ancora non aveva scelto il Perù e poi Caldara, Petagna, Politano e un paio di autoreti dei ragazzi guidati da Pier Angelo Manzaroli. Il resto è storia di oggi, anzi di dopodomani alla Sardegna Arena.

