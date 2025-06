La Reggenza riceve in udienza le squadre impegnate nelle coppe europee

4 società, un solo obiettivo: riaggiornare la storia internazionale del pallone sammarinese, il cui libro, negli ultimi anni, è stato aperto sempre più stesso. Dunque l'augurio istituzionale è d'obbligo, coi Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi che hanno ricevuto in udienza i rappresentanti delle squadre biancazzurre impegnate nelle coppe europee: Virtus e Murata, campioni sammarinesi nel calcio e nel futsal, nelle rispettive Champions League; La Fiorita e Tre Fiori, le uniche sin qui capaci di un passaggio del turno, in Conference League.

Con loro, i vertici della Federcalcio e il Segretario allo Sport Rossano Fabbri, il primo a prendere parola in aula, seguito dal presidente della FSGC Marco Tura. Quindi, la Reggenza: “In virtù della serietà del vostro lavoro – recita il discorso – la nostra Repubblica è riuscita a consolidare, nel corso degli anni, una crescente stima e considerazione a livello internazionale … esprimiamo a voi tutti il nostro più sentito auspicio affinché la vostra preparazione possa ottenere il giusto riconoscimento”.

In chiusura, le società hanno omaggiato i Reggenti e il Segretario con le magliette delle squadre, con rigoroso cognome sulle spalle e il mitologico 10 sulla schiena. Ora tocca al campo, dove si dovrà dar seguito a un 2024, a livello di club, più che positivo: nel calcio, 4 risultati utili in 10 partite internazionali, un'eliminazione ai supplementari e un passaggio del turno, il 3° in 7 anni tra Europa e Conference League. Nel futsal, la prima vittoria di sempre in una partita di Champions, ad opera del Fiorentino. Numeri che certificano come ormai le squadre sammarinesi non puntino più solo a partecipare, ma anche a dire la loro.

"I nostri club - dice il presidente della FSGC Marco Tura - si sono attrezzati in modo tale che possano anche ambire a risultati maggiori, ad altri passaggi di turno, sia nel calcio undici che nel futsal, intendo. E questo lo dico in virtù del fatto che i nostri dirigenti sono cresciuti, non solo nell'impegno ma anche nella qualità. Credo che gli atleti e gli staff tecnici dei nostri club siano altrettanto attrezzati, nel senso che stanno un po' seguendo le impronte di quello che stanno facendo i nostri nazionali, per cui i risultati sono alla loro portata".