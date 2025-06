La Region’s Cup della NAT San Marino si chiude con un ko: Hradec Kralove vince 1-0

La prima volta della NAT San Marino nella fase finale della Coppa delle Regioni si chiude con un ultimo posto nel Girone A, frutto di un pareggio all’esordio e due sconfitte di misura nelle restanti. L’ultima lascia l’amaro in bocca perché il Hradec Kralove, rappresentativa della Repubblica Ceca, non sembrava irresistibile. É mancata un po’ di cattiveria, é subentrata la stanchezza di 3 partite in 6 giorni: così é nato il secondo 0-1 consecutivo. Sia Bizzotto che Dvorak inseriscono diverse seconde linee negli 11 titolari, e il match è godibile fin dai primi minuti. Prima iniziativa ceca con il tentativo centrale di Rojsl bloccato da Colonna, replica sammarinese con il cross di Moretti e la volèe di Ura respinta da Hladik. Vicinissimo al vantaggio invece Moretti: il 5 stacca da ottima posizione ma non inquadra lo specchio. E a specchio é anche l’andamento del primo tempo, ad occasione risponde occasione. Ancora Rojsl arriva a tu per tu, Colonna gli sbarra la strada poi la difesa biancazzurra fa muro su Strasser. É il preludio al vantaggio del Hradec Kralove: a Blazek viene lasciato lo spazio per calciare, il 15 se lo prende e supera Colonna per un missile terra-aria. 1-0 Cechia e altra rete che entra nella rubrica “gol belli segnati a San Marino in Region’s Cup” dopo quelli di Vojvodina e Aragon.

Il secondo tempo si gioca a ritmi più bassi, Bizzotto inserisce Pancotti e Benincasa che provano a dare un po’ di grinta. Servizio del primo, girata del secondo a lato. Di là bella azione personale di Franc, diagonale fuori non di molto. Poi ancora Pancotti con la specialità della casa: punizione da posizione defilata, sventata da un attento Hladik. Hradec Kralove che torna a farsi vedere con il destro da fuori di Brejcha, la deviazione per poco non beffa De Angelis. Che invece è attento in pieno recupero a sbarrare la strada a Novotny. Sarà anche l’ultima emozione della partita e della Region’s Cup della NAT. Da una parte resta la consapevolezza di essersela giocata quasi alla pari con chiunque, dall’altra il rammarico di essere mancati nei momenti decisivi del torneo. Nella finalissima di martedì 1 - ad Acquaviva alle 20.45 - sarà Aragon-Dolnoslaski, sarà Spagna contro Polonia.