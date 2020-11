UNDER 21 La rifinitura all'LFF Stadionas, Michelotti: "Ci siamo preparati bene"

Appena 3 gradi sopra lo zero: la rifinitura è ghiacciata, ma molto importante per prendere contatto col terreno di gioco. Sintetico e molto grande a dispetto di un impianto invece piuttosto dimensionato. Diego Moretti, infortunato, è rimasto a San Marino così come Liverani e Averhof: tra i convocati è la prima volta per il difensore Alberto Tomassini. Tecnicamente l'avversario non è abbordabile, ma è il meno ingiocabile di tutto il girone e Fabrizio Costantini ha segnato in rosso la partita come quella nella quale provarci.

Lo stop ai campionati ha tolto un po' di abitudine al match ai ragazzi, ma ha consentito al Commissario Tecnico di lavorare col gruppo con più calma. E con la solita grande applicazione. Quella che spinge Michelotti ad un cauto ottimismo.

Nel video l'intervista a Riccardo Michelotti (centrocampista Under 21).



