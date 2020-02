La San Marino Academy a Roma per il primo incontro tra società, calciatrici e arbitri

Al centro sportivo “Giulio Onesti” di Roma dirigenti, allenatori e calciatrici dei club di serie A e B entrano in classe per un incontro con gli arbitri, rappresentanti dal designatore della Commissione arbitri nazionale D Matteo Trefoloni. Una giornata di confronto, utile a entrambe le parti interessate, come conferma la presidente della Divisione calcio femminile Ludovica Mantovani. Presenti anche i rappresentanti della San Marino Academy, che sta disputando un ottimo campionato, senza parlare di serie A, soprattutto per scaramanzia, assicurano. Anche la terzina Martina Piazza ha il suo personale obiettivo.

Nel video le interviste a Ludovica Mantovani, presidente Divisione calcio femminile; Marco Baldazzi, vice presidente San Marino Academy; Elisa Paganelli, team manager San Marino Academy; Martina Piazza, terzina San Marino Academy