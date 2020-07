La San Marino Academy affronta in amichevole la Fiorentina

La squadra di Alain Conte sta continuando la preparazione in vista dello storico esordio in Serie A fissato per il weekend del 22/23 agosto. Sabato, alle ore 17, in programma la prestigiosa amichevole con la Fiorentina allo Stadio di Acquaviva. Le Viola hanno chiuso al secondo posto l'ultima stagione alle spalle della Juventus.