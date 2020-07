FEMMINILE La San Marino Academy affronta in amichevole la Fiorentina Si gioca sabato alle 17 ad Acquaviva

La San Marino Academy affronta in amichevole la Fiorentina.

La squadra di Alain Conte sta continuando la preparazione in vista dello storico esordio in Serie A fissato per il weekend del 22/23 agosto. Sabato, alle ore 17, in programma la prestigiosa amichevole con la Fiorentina allo Stadio di Acquaviva. Le Viola hanno chiuso al secondo posto l'ultima stagione alle spalle della Juventus.



I più letti della settimana: