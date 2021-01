La San Marino Academy cerca punti salvezza contro l'Empoli

San Marino Academy - Empoli

Un girone dopo, ecco di nuovo l'Empoli per la San Marino Academy. La squadra di Alain Conte ospita quella di Alessandro Spugna nella prima giornata del girone di ritorno. Ad Acquaviva si affrontano due squadre molto diverse rispetto a quelle della partita di andata. Di certo lo è dal lato sammarinese. A Empoli le Titane erano andate incontro a un esordio durissimo. Brucia ancora il 10-0 subito sul campo delle Azzurre. Una partita senza storia, nella quale la squadra di Alain Conte aveva pagato fin troppo l'esordio in serie A. Cinque mesi dopo la San Marino Academy riceve l'Empoli con l'intenzione di dare battaglia per raccogliere punti salvezza. Una gara importantissima alla luce anche di un calendario che nella stessa giornata mette di fronte Pink Bari e Napoli, dirette concorrenti per mantenere la categoria. Nella gara di andata l'Empoli aveva messo al sicuro il risultato già dopo i primi 45 minuti chiudendo sul 5-0, grazie anche alla tripletta di Elisa Polli.



L'ex attaccante della Jesina ha segnato proprio tre delle sei reti realizzate finora alla San Marino Academy. In questi mesi le biancoazzurre hanno dimostrato che la serie A è un campionato non facile per tutte le squadre. Di quelle che occupano le prime posizioni della classifica solo quella di Alessandro Spugna ha avuto vita facile con le sammarinesi. Lo stesso Milan vittorioso ad Acquaviva 5-0, ha ottenuto un risultato eccessivamente ampio per quanto creato, ma era il girone di andata, di un campionato iniziato di rincorsa per le Titane con le prime gare a fine agosto. Peccato che continui l'emergenza per Alain Conte, che anche contro l'Empoli dovrà fare a meno di alcune pedine importantissime. Rientreranno Montalti, Corazzi e Piazza, anche se non al 100%. Le giovanissime Eleonora Cecchini e Swami Giuliani faranno parte del gruppo. L'Empoli arriva a San Marino dopo il ko con il Sassuolo per 3-0. Il tecnico empolese Spugna ha inserito qualche seduta di allenamento in più in accordo con le giocatrici per arrivare preparato all'impegno contro la San Marino Academy, una squadra che l'ex tecnico della Primavera della Juventus definisce “difficilissima da affrontare”.