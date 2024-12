La San Marino Academy continua a credere nei play-off: 2-1 al Pennarossa

San Marino Academy - Pennarossa

Il pesante ko con il Cailungo ha acceso una scintilla nella San Marino Academy che, sette giorni più tardi, ha rimesso in campo quella cattiveria agonistica necessaria negli scontri diretti. Così è nato il 2-1 sul Pennarossa al termine di una partita equilibrata, interpretata meglio dai ragazzi di Matteo Cecchetti. Che partono forte: Barbieri scivola, Giacopetti non ci arriva e D'Addario spara alle stelle da pochi metri. Il portiere del Pennarossa si riscatta 60 secondi più tardi con una super risposta sull'incornata di Marco Gasperoni. La spinta incessante porta al meritato vantaggio: sul cross da sinistra Gega prova ad allontanare ma la infila goffamente nella propria porta. Questa volta Barbieri non può nulla e l'Academy trova l'episodio per sbloccarla al 20'. Chiesanuova invece si affida ad Albini: Borasco è fuori dai pali, il 19 prova a beffarlo da centrocampo ma – sulla linea – è attento Alberto Riccardi ad ammortizzare con il petto e salvare. L'Academy prima protesta per un rigore non concesso sul tocco con il braccio in area di Sehail, poi si divora il raddoppio con Simone Gasperoni che – dopo uno scambio con l'altro Gasperoni, Marco – fa tutto bene ma calcia alto con il mancino.

A inizio ripresa però ecco il raddoppio che sembra scrivere la parola fine: D'Addario di testa centra il palo, sulla ribattuta il più lesto ad arrivare è Federico Ciacci che in tap-in ribadisce in rete per il 2-0 della sicurezza e della tranquillità. Anche perché il Pennarossa abbozza una reazione ma non fa male, l'Academy fallisce il tris con il neo-entrato Santi che calcia in botta a Barbieri, tentando il pallonetto. I ragazzi di Filippo Dolci ci provano di più nel finale: diagonale di Jabi fuori di poco, poi l'ex Tommaso Famiglietti la riapre a 2 dal 90': il 69 biancorosso rientra sul destro e batte Borasco. In pieno recupero il Penna tenta l'ultimo assalto ma saltano i nervi e Gega conclude il pomeriggio “horror” facendosi espellere dopo uno scontro con Molinari. I 3 punti sono dell'Under 22 che trova il secondo successo in questo campionato.