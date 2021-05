SERIE A FEMMINILE La San Marino Academy è in Serie B: 2-1 Fiorentina

La San Marino Academy è in Serie B: 2-1 Fiorentina.

La San Marino Academy è ufficialmente retrocessa in Serie B. Le ragazze di Alain Conte non riescono a sovvertire i pronostici e, ad Acquaviva, cadono 2-1 contro la Fiorentina quarta in classifica. Risultato che si sblocca ad inizio ripresa: le viola trovano il doppio vantaggio con Louise Quinn e Sara Baldi mentre alle biancazzurre non basta il centro di Viola Brambilla 60 secondi più tardi. A far festa, quindi, è il Napoli che fa 2-2 contro la Roma e può festeggiare la permanenza in Serie A. 14 punti per le partenopee, 12 per San Marino che torna in cadetteria solo un anno dopo la promozione.

