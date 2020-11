La San Marino Academy fa 0-0 a Verona ed esce dalla zona retrocessione

Verona - San Marino Academy

Per la San Marino Academy la porta blindata è sinonimo di punti: seconda partita senza prendere gol e seconda partita senza sconfitta, con lo 0-0 in casa dell'Hellas Verona che permette di staccare il Bari e lasciare la zona retrocessione.





Uno scontro salvezza quello contro le scaligere, distanti tre lunghezze e falcidiate da un focolaio di covid. Ma non per questo in tono minore: la prima occasione è di Sardu, che sciupa sparando alto dopo l'uscita imprecisa di Ciccioli sul cross di Meneghini. Ma c'è anche San Marino: Chandarana di testa per Muya, il cui ottimo lavoro a smarcarsi viene vanificato dall'intromissione di Rigaglia, che è in fuorigioco e calcia pure a lato. E sempre Rigaglia ne sciupa un'altra clamorosa, centrando la traversa da due passi su un traversone di Barbieri. Svarioni anche sul fronte opposto, dove Susanna s'avventa sull'incertezza di Kunisawa, salta Piazza e carica dal limite, incappando nel tuffo di Ciccioli. Imitata da Durante, chiamata in causa, sempre da fuori, dalla solita Muya.

Ultimo squillo Academy, perché la ripresa è tutta del Verona. Susanna a imbeccare in area Papaleo, Ciccioli fa muro in uscita. Quindi tocca a Jelencic: sulla punizione di Mella scappa a Kunisawa ma non trova l'impatto, mentre sul rinvio lungo di Durante sorprende Montalti, si presenta davanti alla porta e, quando tutto è fatto, calcia incredibilmente alto. È l'errore che costa la vittoria, perché da lì in poi Ciccioli ha vita facile nel bloccare il debole tiro di Sardu e il cross sballato di Papaleo.