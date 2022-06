La San Marino Academy ferma sullo 0-0 la Juventus

Foto: San Marino Academy

È un grande risultato quello della primavera della San Marino Academy che pareggia 0-0 in casa della Juventus. La squadra di Matteo Urbinati saluta i play off scudetto, ma lo fa con grande onore, fuori solo per il ko di misura della gara di andata a San Marino. Alle Titane sarebbero servite due reti per raggiungere la final-four in virtù della peggiore posizione in classifica, ma resta comunque la prestazione e il grande risultato centrato sul campo della squadra vice campione d'Italia. Tra le bianconere non c'è la romagnola Nicole Arcangeli, mentre Chiara Beccari parte dalla panchina, tra le Titane non fa parte delle convocate, come nella gara di andata, Eleonora Cecchini.

Le bianconere ci provano con conclusioni dalla distanza, per Giulia Zaghini non ci sono problemi. Da fuori anche le Titane. Nel primo tempo la Juventus continua a prediligere la conclusione da fuori. Bello il tiro di Schatzer, con risposta di Zaghini a deviare. Bianconere ancora pericolose con Zamboni, altra botta dalla distanza e altro grande intervento di Zaghini. Bella la progressione di Lepera che sfonda dalla sinistra per poi calciare in porta, il tiro attraversa tutto lo specchio. All'intervallo è 0-0.

Nella ripresa entra Chiara Beccari e la numero 18 ci prova con un tiro da fuori che Zaghini neutralizza. Nella ripresa la San Marino Academy resta ben chiusa e la Juve deve sempre provare dalla distanza. Zaghini si fa sempre trovare pronta. Tra le conclusioni da segnalare anche quella di Talle, ben calibrato, Zaghini si allunga. Ancora Chiara Beccari che si libera in area e poi calcia di mancino, Zaghini c'è anche questa volta. Insuperabile Giulia Zaghini anche sul colpo di testa di Ferrari che va vicinissima al vantaggio. Il finale di partita rispecchia l'andamento della gara con conclusioni da fuori e la bianconere che non riescono a trovare la rete. Al fischio finale finisce 0-0. Un bel risultato per le Titane, passano il turno le bianconere impegnate alla final four per lo scudetto.