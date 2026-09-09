La San Marino Academy ko ad Arezzo 1-0

Dopo il ko in Coppa Italia, la San Marino Academy ha debuttato anche in campionato. La squadra di Giacomo Piva è stata superata 1-0 in trasferta ad Arezzo. Buon avvio sammarinese con le Titane propositive nelle prime fasi di gioco nel tentativo di cercare di sbloccare la sfida. Al 24' occasionissima sullo a sinistra, con il pallone a rimorchio per Silvioni che da dentro l'area spara a lato. Replica con il tentativo da metà campo di Brayda che chiama in causa Limardi, un po' sorpresa dalla conclusione. Al 43' minuto la partita si sblocca in favore dell'Arezzo con Lorieri, tutto fermo per fuorigioco. Prima dell'intervallo episodio che poteva incidere sulla partita delle padrone di casa, con il cartellino rosso ai danni del portiere Beka per il fallo su D'Elia. La punizione di Silvioni termina sul fondo. Prima della chiusura di tempo altra occasione sammarinese con Raggi che manda di pochissimo sul fondo.
Nella ripresa l'Arezzo trova il gol partita al 77'. Sul cross dalla sinistra, la difesa della San Marino Academy va completamente a vuoto, il pallone arriva sul secondo palo dove c'è tutta sola Martino che scarica in porta firmando la rete da tre punti contro un Arezzo in inferiorità numerica per un intero tempo. Le Titane ci provano fino alla fine, ma le toscane riescono a resistere e conquistare la vittoria, resta l'amaro in casa San Marino Academy.