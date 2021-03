FUTSAL La San Marino Academy non sfigura con la capolista: 3-1 Olimpia Regium

Al cospetto della capolista, la San Marino Academy di Matteo Selva fa un figurone. Alla fine sarà comunque 3-1 per l'Olimpia Regium ma la partita rimane aperta fino all'ultimo. Prima occasione biancazzurra: Mazza va con il destro, chiamando Aquilini alla grande risposta. Dall'altra parte gli ospiti passano: gran giocata di Biagio Santoriello, suolata a liberarsi dell'avversario e conclusione potente che non lascia scampo a Cecchetti. Il 12 dell'Academy sarà decisivo qualche istante più tardi sul tocco sottoporta di Hassanein mentre Lorenzo Cecchini sfiora il raddoppio 60 secondi dopo, in due tentativi ma in entrambi i casi Aquilini è attento e dice di no. Stessa cosa all'azione successiva: Bonini sfiora l'autogol, Aquilini alza sopra la traversa. L'Olimpia Regium fiuta il pericolo e torna a spingere: triangolazione ad ampio respiro tra Bonini e Santoriello. L'8 colpisce male e sparacchia a lato. E' il preludio al raddoppio che arriva sul finire di frazione: Aquilini riancia con le mani, Hassanein scappa alle spalle del diretto marcatore e supera Pazzini. Proteste dell'Academy per un giocatore rimasto a terra sul parquet. Primo tempo che si chiude con un'altra chance per San Marino: Sensoli intercetta il passaggio ma non inquadra lo specchio della porta.

Azione fotocopia ad inizio ripresa: Sensoli questa volta trova la porta ma anche la figura di Aquilini, sempre attento. La differenza tra Academy e Olimpia sta nel cinismo. La squadra di Reggio Emilia, quando colpisce, fa male: Bonini se la sistema sul destro e fa 3-0 con un colpo da biliardo mentre San Marino va a centimetri dal gol, come succede in questo caso a Berretti e in questo al solito Cecchini che si vede murare due volte da Aquilini, vera e propria saracinesca. Al 17' del secondo tempo arriva il meritato gol per i ragazzi di Selva: Lorenzo Cecchini trova il buco tra barriera e portiere e infila il 3-1. Il risultato non cambierà piu: l'Under 19 fa passi da gigante. Prossimo esame, in trasferta, contro la X Martiri.

