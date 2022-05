La San Marino Academy ringrazia Alain Conte

La San Marino Academy comunica che Alain Conte non sarà alla guida della prima squadra femminile a partire dalla stagione 2022-23. La decisione è stata comunicata nella mattinata di ieri dalla società a Conte, a cui va il più profondo e sincero ringraziamento per il lavoro svolto nel corso di quattro stagioni alla guida delle Titane.

Il tecnico cervese, arrivato sulla panchina della San Marino Academy nell’estate del 2018, è stato tra i principali protagonisti della doppia promozione delle Biancazzurre dalla Serie C alla Serie A. Sulla panchina dell’Academy, ha ottenuto 51 vittorie e condotto la squadra ai quarti di finale di Coppa Italia nella stagione 2019-20, sfiorando la salvezza nell’unico campionato di Serie A sin qui disputato – appena un anno fa.

Tornato a sposare la causa della San Marino Academy nel corso di questa stagione, subentrando ad Alessandro Recenti in avvio di stagione, ha portato la squadra fino al terzo posto in classifica – certificato dal successo di domenica scorsa contro il Tavagnacco. Premiato dalla FIGC con la Panchina d’Argento nel marzo dell’anno scorso, Alain Conte è e resta parte della giovane e competitiva storia del calcio femminile della San Marino Academy. Pertanto, la società desidera esprimergli i migliori auguri per una brillante carriera da allenatore, rinnovando apprezzamento e ringraziamenti per il lavoro svolto in un quadriennio ricco di soddisfazioni alla guida della San Marino Academy.