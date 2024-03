CAMPIONATO SAMMARINESE La San Marino Academy vince ancora Battuto il Tre Fiori per 3 a 1

Quindici gol negli anticipi della 24esima giornata del campionato sammarinese. La sorpresa arriva dalla San Marino Academy che batte 3 a 1 il Tre Fiori. Vincono le due capolista. La Fiorita supera 3 a 0 il Pennarossa mentre la Virtus s'impone per 3 a 2 contro un tenace Faetano. Continua la bella corsa del Domagnano che sale al decimo posto in classifica dopo il 3 a 0 rifilato al Cailungo. Per la squadra Paolo Rossi, 4 vittorie e due pareggi nelle ultime sei giornate.

