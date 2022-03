GIOVANILI La Serravalle Football Academy e la Juvenes/Dogana in trasferta a Dubai

Le società sportive Serravalle Football Academy (composta da S.S. Folgore Falciano e S.S. Cosmos) e A.C. Juvenes/Dogana hanno organizzato nei giorni 23-27 marzo una trasferta negli Emirati Arabi Uniti a Dubai. Questa iniziativa, che vedrà coinvolti i bambini delle categorie Under 12, Under 10 e Under 8, ha come obiettivi la valorizzazione del calcio sammarinese attraverso lo scambio sportivo/culturale con una giornata di sport e di festa presso l’organizzazione sportiva Al-Nasr Sports Club, società calcistica professionistica di Dubai che gioca nella UAE Arabian Gulf League, la massima serie emiratina.

L’iniziativa ha altresì lo scopo di stringere relazioni con le organizzazioni giovanili sportive degli Emirati e gettare le basi per iniziative che possano poi ripetersi negli anni futuri sia a Dubai che a San Marino. Durante questa trasferta, oltre all’aspetto sportivo, sono previsti momenti culturali che culmineranno con la visita all’Expo e con la significativa visita al padiglione Sammarinese. Questo evento, patrocinato dalla FSGC, rappresenta un momento unico, e crediamo anche un’irripetibile e indimenticabile esperienza per i nostri ragazzi, poiché racchiude in sé tutti gli elementi portanti del nostro pensiero, ovvero un mix di valori, sport, cultura, tradizione ed educazione.

