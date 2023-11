GIOVANILI La Serravalle Football Academy ospite del Benfica

La Serravalle Football Academy ospite del Benfica.

Il tecnico Pierangelo Manzaroli e la Serravalle Football Academy sono stati ospiti del Benfica per il convegno dell'ECA sui settori giovanili. L'evento, che si è svolto presso la sede del club portoghese, ha mostrato ai partecipanti la base di allenamento e l'accademia giovanile del Benfica. Con l'obiettivo di essere un produttore primario di giocatori eccezionali in Europa, il Benfica sta dando un notevole esempio al resto del continente. Manuel Rui Costa attuale Presidente del Benfica si è congratulato per la crescita generale di tutto il calcio giovanile anche dei piccoli club come la Folgore.

Manifestando anche interesse sulla crescita dei giovani calciatori a San Marino. Intanto si è conclusa l’Eca Academy Visit al Benfica Campus. Uno dei centri sportivi più all’avanguardia in Europa e dove ogni anno crescono e si formano decine di talenti calcistici. In rappresentanza della Folgore Pierangelo Manzaroli responsabile tecnico della Serravalle Academy che ha potuto toccare con mano le metodologie, la formazione e l’idea di calcio di questo grandissimo club che fa dei giovani l’elemento centrale.

“È stata una esperienza straordinaria - ha affermato Manzaroli - ringrazio Folgore Falciano e il presidente Mauro Duca per questa opportunità molto attinente con il progetto di calcio Serravalle Academy.Ciò che più mi ha sorpreso è la grande attenzione che il Benfica ripone sulla fascia di età 6-12 anni, definito il periodo d’oro. Queste insieme alle fasce agonistiche giovanili del club hanno un programma di allenamento collettivo che però viene integrato da ulteriori sessioni di sviluppo delle doti individuali. Alla base di tutto c'è la comprensione del gioco, cercando di non trascurare nulla e di provvedere a ogni necessità dei giovani ".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: