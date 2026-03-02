La Slovenia vince 7-1, San Marino segna il primo gol "al femminile" con Anna Benedettini

La Slovenia si conferma di altra categoria e nel primo tempo indirizza il match - alla fine sarà 7-1 - ma la Nazionale U19 femminile di San Marino riscrive comunque la storia: il gol di Anna Benedettini é il primo segnato da questa selezione in partite ufficiali, nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Avvio shock per le Titane. Dopo soli 13 secondi la Slovenia é già avanti: Omerza approfitta del buco della difesa sammarinese e supera Forcellini con un pregevole pallonetto per l’immediato 1-0. San Marino accusa il colpo anche perché, passano un paio di minuti, e Osolnik colpisce ancora firmando un 2-0 che sa già di sentenza. Servirebbe una scossa, che però non arriva nonostante la gran risposta di Forcellini sulla bella girata di Osolnik. Dal corner successivo, però, ancora Omerza fa valere tutti i suoi centimetri e sbuca sul secondo palo, siglando addirittura il 3-0 dopo 8 minuti appena. E non é finita qui perché i calci piazzati sono un’arma letale. Altro angolo battuto da capitan Medic e questa volta é Trost a battere per la quarta volta Forcellini. Piove sul bagnato perché si fa anche male Penserini, mentre la Slovenia non si ferma. Jakopic sfonda a destra e serve a centro area Gerbec che ha vita facile per mettere dentro il 5-0. San Marino tenta una reazione affidandosi al capitano Anna Benedettini che si mette in proprio e calcia da fuori, non trovando lo specchio della porta. La Slovenia però è una squadra di qualità: a testimoniarlo il gol stupendo di Trost in chiusura di prima frazione. Missile terra-aria, doppietta per la numero 11 e 6-0.

Copione confermato anche ad inizio ripresa. Altra situazione di tu per tu, Omerza salta Forcellini e realizza la personale tripletta. 7-0 Slovenia, anche se San Marino ha il merito e l’onore di provarci. Prima con il bel mancino di Balsimelli - bloccato da Truntic - poi con la solita Benedettini: bella azione personale, conclusa con un tiro centrale su cui l’estremo difensore avversario non ha problemi. Poi é di nuovo arrembaggio ospite: Srot colpisce il palo - dopo la traversa colpita qualche minuto prima - e altro grande intervento di Forcellini che dice di no al tentativo insidioso di Zagar. Le giovani biancazzurre non peccano di intensità e coraggio, e nel finale arriva anche per il meritato premio per le ragazze del CT Piva. É sempre Anna Benedettini a coronare un secondo tempo di grande volontà: dribbling e destro da lontano che sorprende Galjot e si insacca all’angolino. É il gol del 7-1, ma che per San Marino vale tanto, tantissimo. Un altro storico traguardo conquistato dal calcio femminile sammarinese. Titane che sfiorano anche il 7-2: Benedettini serve Lonfernini che costringe Galjot alla parata. Giovedì chiusura del girone di qualificazione contro Cipro, già battute dalle biancazzurrine lo scorso ottobre.







