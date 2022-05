La sorpresa Fiorentino mette pressione alla Fiorita Nel match di ritorno il Fiorentino avrà a disposizione due risultati tre grazie all'1-0 dell'andata firmato da Abouzziane

Il match di ritorno assume un significato notevole. La Fiorita non può fare calcoli solo la vittoria le consentirebbe di mantenere la leadership consolidata negli anni e entrare come da abitudine nelle prime 4. La squadra di Lasagni nella prima mezz'ora si fa notare con Loiodice, crea qualcosa in più rispetto al Fiorentino che nel primo tempo va alla conclusione su punizione con Sami Abouzziane, sfera deviata dalla difesa che finisce fuori di poco. Ad inizio ripresa la grande occasione per il club di Montegiardino di passare in vantaggio con Guidi, fermato dal palo. Dal possibile 1-0 Fiorita, si passa allo 0-1 Fiorentino con il gol realizzato da Abouzziane, tra i migliori in campo. La squadra di Malandri recita molto bene il ruolo di mina vagante in questi play off, Calzolari dalla distanza non trova il bersaglio. Proteste della Fiorita per un possibile rigore non assegnato dal Direttore di Gara. In pieno recupero Gasperoni per Gregori che manda fuori di poco l'ultima possibilità. All'Aquaviva Stadium Fiorentino batte Fiorita 1-0. Nella gara di ritorno la vittoria premia i vincitori della regoular season, in tutti gli altri casi il campionato sammarinese vedrebbe avanzare il nome nuovo.

