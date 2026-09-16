SPORT SPECIALI La Special Cup torna internazionale, per la 10ª c'è anche Monaco Il torneo di calcio a 5 per atleti speciali torna a Montecchio il 19 e il 20 settembre: il calcio d'inizio tra Principato e San Marino lo daranno i Capitani Reggenti.

La Special Cup fa cifra tonda e per l'occasione torna a essere internazionale. Questa la novità dell'edizione n°10 del torneo di calcio a 5 per atleti speciali, in programma 19 e 20 settembre a Montecchio. A presentarla, Filiberto Felici e Marco Tura, presidenti delle due federazioni organizzatrici, Sport Speciali e Calcio.

Le 10 partecipanti si sfideranno in un girone unico tra la mattina e il pomeriggio di sabato. Domenica mattina, invece, le finali per determinare la classifica definitiva: 1ª contro 2ª, 3ª contro 4ª, eccetera. L'elemento internazionale è il ritorno della squadra di Monaco: il quintetto del Principato affronterà San Marino alle 12 di sabato, coi Capitani Reggenti a dare il calcio d'inizio. Le altre formazioni provengono un po' da tutta Italia: Albano Primavera, Associazione Fuorigioco, ASD Calcio Veneto, Insuperabili, Sportinsieme Castellarano, ASD Sport “in” Veneto, Samba Rimini e Parma Special.

"Le novità sono che abbiamo coinvolto nuovi volontari e il fatto che è contestuale a SportInFiera - spiega il presidente della Federazione Sport Speciali, Filiberto Felici - quindi dallo stand di SportInFiera spingeremo la popolazione e il pubblico a venire a vedere in diretta le nostre partite e a sostenere gli atleti speciali. L'altra cosa speciale è che ogni anno cambiano i colori delle magliette, proprio perché le squadre che arrivano vogliono fare collezione delle magliette di San Marino. Questo ha fidelizzato le squadre che vengono da fuori, che scrivono al nostro indirizzo prima che noi lanciamo l'uscita del torneo. Questo ci gratifica molto, permette a molti atleti con disabilità di giocare a calcio in una location come questa che è strepitosa".

"È una cosa importantissima per noi - aggiunge il presidente della FederCalcio, Marco Tura - perché quando parliamo di ragazzi diversamente abili noi non ci rendiamo conto di che cosa sia lo sforzo che questi ragazzi fanno per essere competitivi su un campo da calcio. In realtà in queste manifestazioni riusciamo a vedere delle cose straordinarie e questo ci rende orgogliosi ma anche molto interessati".

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